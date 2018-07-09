На всіх пляжах Києва купатися не рекомендують – КП «Плесо»

Комунальне підприємство «Плесо» не рекомендує купатися на всіх 13 пляжах Києва.

Станом на 9 липня, як йдеться в повідомленні на сайті КП, на всіх пляжах вивісили жовтий прапор (купатися не рекомендується). Це такі пляжі:

Дитячий

Венеція

Молодіжний

Золотий

Передмісна-Слобідка

Центральний

Галерна

Вербне

Пуща-Водиця

Чорторий

Райдуга

Веселка

Тельбін

Статус пляжу визначається за результатами аналізів проб води.

За прогнозами синоптиків, в Україні 9 липня і весь тиждень буде спекотно, до 33 градусів тепла.