На всіх пляжах Києва купатися не рекомендують – КП «Плесо»

Комунальне підприємство «Плесо» не рекомендує купатися на всіх 13 пляжах Києва.
Станом на 9 липня, як йдеться в повідомленні на сайті КП, на всіх пляжах вивісили жовтий прапор (купатися не рекомендується). Це такі пляжі:
- Дитячий
- Венеція
- Молодіжний
- Золотий
- Передмісна-Слобідка
- Центральний
- Галерна
- Вербне
- Пуща-Водиця
- Чорторий
- Райдуга
- Веселка
- Тельбін
Статус пляжу визначається за результатами аналізів проб води.
За прогнозами синоптиків, в Україні 9 липня і весь тиждень буде спекотно, до 33 градусів тепла.
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