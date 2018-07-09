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09 Липень 2018, Київ 16:12
Новини | Суспільство

На всіх пляжах Києва купатися не рекомендують – КП «Плесо»

Статус пляжу визначається за результатами аналізів проб води

Комунальне підприємство «Плесо» не рекомендує купатися на всіх 13 пляжах Києва.

Станом на 9 липня, як йдеться в повідомленні на сайті КП, на всіх пляжах вивісили жовтий прапор (купатися не рекомендується). Це такі пляжі:

  • Дитячий
  • Венеція
  • Молодіжний
  • Золотий
  • Передмісна-Слобідка
  • Центральний
  • Галерна
  • Вербне
  • Пуща-Водиця
  • Чорторий
  • Райдуга
  • Веселка
  • Тельбін

Статус пляжу визначається за результатами аналізів проб води.

За прогнозами синоптиків, в Україні 9 липня і весь тиждень буде спекотно, до 33 градусів тепла.

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