У Києві прощаються із Левком Лук’яненком

У Києві прощаються з автором Акту проголошення незалежності України, багаторічним в’язнем радянських таборів, одним із співзасновників Української Гельсінської групи Левком Лук’яненком, який помер 7 липня на 90-му році життя.

Церемонія прощання триває на першому поверсі Клубу Кабінету міністрів на вулиці Інститутській.

О 12:30 має відбутися відспівування у Володимирському соборі. Поховають Левка Лук’яненка на Байковому цвинтарі в Києві.

Український політв’язень, дисидент і колишній народний депутат України Левко Лук’яненко помер 7 липня в лікарні в Києві після тривалої хвороби. Перед цим стало відомо, що він потрапив до реанімації.

Левко Лук’яненко – дисидент, співзасновник Української гельсінської групи, народний депутат чотирьох скликань Верховної Ради, автор «Акту проголошення незалежності України» від 24 серпня 1991 року. Удостоєний звання Герой України.

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Народився 24 серпня 1928 року в селі Хрипівка Чернігівської області. Через підпільну антирадянську діяльність у травні 1961 року Львівський обласний суд засудив Лук’яненка до розстрілу, проте через 72 доби Верховний суд замінив розстріл 15 роками позбавлення волі. Кару відбував у Мордовії.