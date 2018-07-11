ФІФА запросила врятовану тайську футбольну команду взяти участь у фіналі ЧС-2018

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) запросила дітей, яких нещодавно врятували з затопленої печери в Таїланді, взяти участь у фіналі Чемпіонату світу в Москві 15 липня, але лікарі кажуть, що їм зарано робити таку поїздку.

Останні учасники групи з футбольного клубу Wild Boars вийшли з затопленого печерного комплексу 10 липня. Їх вертольотом, а потім автотранспортом доставили до лікарні, розташованої в 70 кілометрах від печерного комплексу.

Хлопці віком 11-16 років і їхній тренер залишаються в лікарні.

Загалом у печерному комплексі Тхам-Луанґ від 23 червня опинилися заблоковані 12 підлітків віком 11–16 років, гравців дитячої футбольної команди, і їхній тренер, які вирушили туди на екскурсію.

Рятувальна операція привернула увагу всього світу, на порятунок зібралися водолази з багатьох країн світу, в першу чергу з Європи. У ході операції один із них, таїландський рятувальник, загинув.

Печера Тхам-Луанґ складається з вузьких проходів, які ведуть до гротів, вони знову переходять у вузькі проходи. Всього вона розтягнута на 10 кілометрів, її глибина різниться.