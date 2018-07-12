На Донеччині почали ремонт дамби біля Горлівки, екологічний ризик залишається

Фахівці Торецького фенольного заводу змогли почати ремонт пошкодженої обстрілами дамби шламонакопичувача 3-ї черги, яка розташована у «сірій зоні»: з гребеня дамби видно Горлівку. Про це проекту Радіо Свобода Радіо Донбасс.Реаліі повідомив головний інженер Торецького фенольного заводу Дмитро Цяпа.

«Ми отримали дозвіл як з боку ЗСУ, так і з боку сепаратистів. З 10 липня нам дали режим тиші, і ми розпочали ремонтні роботи. Наші фахівці спочатку провели попередній огляд дамби. Вона пошкоджена обстрілами, але ніяких протікань немає. Вже добу ми зміцнюємо дамбу додатковими шарами глини і будматеріалів. Це ми будемо робити протягом усього режиму тиші – до 21 липня. Дякуємо ОБСЄ, вони допомогли домовитися з угрупованням «ДНР»», – розповів він.

Дамба фенольного заводу – об'єкт підвищеної екологічної небезпеки. Там міститься понад 340 тисяч тонн хімічних відходів (водних розчинів, що містять фенол, піридин, сірчану кислоту).

Дамба була побудована в 80-х роках, її конструкція не була розрахована на прямі влучання боєприпасів. У разі пошкодження конструкції хімічні відходи через річки Залізна, Казенний Торець та Кривий Торець можуть потрапити до головної водної артерії Донеччини – Сіверський Донець.