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12 Липень 2018, Київ 17:40
Новини | Суспільство

Вийшов перший офіційний трейлер фільму «Дике поле» за романом Жадана (відео)

Зйомки фільму за романом «Ворошиловград»

Держкіно презентувало перший офіційний трейлер фільму «Дике поле», знятого за романом Сергія Жадана «Ворошиловград». Сама стрічка має вийти у прокат у листопаді цього року.

«Ми знімали в неймовірно красивих місцях, і я радий, що наш оператор Сергій Михальчук зміг передати на екрані яскраве і точне зображення Донбасу, саме такого Донбасу і Сходу України, яким його описував Сергій Жадан в книзі, і такого, яким люблю його я і яким його мало хто бачив», — зазначив режисер фільму Ярослав Лодигін.

​Зйомки фільму почалися у серпні 2017 року.

Обережно! Відео містить нецензурну лексику і сцени насильства або жорстокості.

Раніше у мережу виклали фанатський тізер фільму.

Роман отримав кілька літературних премій, у тому числі став «Найкращою українською книгою десятиліття» за версією BBC і був перекладений на 9 мов. Епізодичну роль в екранізації зіграє і сам письменник. Над сценарієм разом із Жаданом і Лодигіним працювала драматург Наталя Ворожбит.

Саме вона змогла перетворити роман в драматичний твір, вибудувати основу майбутнього фільму.

Бюджет фільму, який становить приблизно 31 мільйон гривень (приблизно 1 мільйон євро), наполовину забезпечує держава – 2016 року проект виграв пітчинг Держкіно. Решту вкладає Limelite і швейцарські партнери.

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