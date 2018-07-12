Вийшов перший офіційний трейлер фільму «Дике поле» за романом Жадана (відео)

Держкіно презентувало перший офіційний трейлер фільму «Дике поле», знятого за романом Сергія Жадана «Ворошиловград». Сама стрічка має вийти у прокат у листопаді цього року.

«Ми знімали в неймовірно красивих місцях, і я радий, що наш оператор Сергій Михальчук зміг передати на екрані яскраве і точне зображення Донбасу, саме такого Донбасу і Сходу України, яким його описував Сергій Жадан в книзі, і такого, яким люблю його я і яким його мало хто бачив», — зазначив режисер фільму Ярослав Лодигін.

​Зйомки фільму почалися у серпні 2017 року.

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Раніше у мережу виклали фанатський тізер фільму.

Роман отримав кілька літературних премій, у тому числі став «Найкращою українською книгою десятиліття» за версією BBC і був перекладений на 9 мов. Епізодичну роль в екранізації зіграє і сам письменник. Над сценарієм разом із Жаданом і Лодигіним працювала драматург Наталя Ворожбит.

Саме вона змогла перетворити роман в драматичний твір, вибудувати основу майбутнього фільму.

Бюджет фільму, який становить приблизно 31 мільйон гривень (приблизно 1 мільйон євро), наполовину забезпечує держава – 2016 року проект виграв пітчинг Держкіно. Решту вкладає Limelite і швейцарські партнери.