У Празі психолог продає свої картини, щоб допомогти пораненим українським військовим

У Празі відкрилась «Виставка на сходах» відомого в середовищі української меншини в Чехії психолога Ростислава Прокоп’юка . На виставці представлені картини, створені автором протягом останніх п’яти років.

Психолог і активіст Ростислав Прокоп’юк є художником-аматором, і ця акція спрямована на підтримку української армії.

У розмові з Радіо Свобода Ростислав Прокоп’юк зазначив, що цього разу «вирішив трохи відійти від традиційних галерей і зробити «виставку на сходах», спробувати продати свої картини, а зароблені гроші передати військовому госпіталю на закупівлю ліків».

Виставка малярства Ростислава Прокоп’юка відкрилась у рамках заснованого ним проекту «Подаймо руку Україні». Всі виручені від продажу картин кошти будуть передані у фонд цього проекту на закупівлю ліків для вояків української армії. Протягом вернісажу наразі купили один його твір.