Через Керченський міст цього року Україна втратила щонайменше півмільярда гривень – Омелян

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що через Керченський міст цього року Україна вже втратила щонайменше півмільярда гривень. Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода.

«За найскромнішими підрахунками, цього року ми втратили вже півмільярда гривень. Це прямі втрати через зниження параметрів суден для перевалки в портах Маріуполя і Бердянська, але цих втрат, безумовно, набагато більше, якщо порахувати соціально-економічний ефект, втрати самих судновласників, бізнесу. Я думаю, що це на мільярди, і, можливо, навіть не гривень», – зауважив Омелян.

За словами міністра, зараз найбільше шкоди завдає те, що міст обмежує прохідність суден. Це, зазначив Омелян, знижує економічну привабливість Маріупольського і Бердянського портів. Крім того, додав міністр, є загроза закриття проходу Керченською протокою, як це було під час будівництва мосту.

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Російська влада, яка контролює Крим, запустила 16 травня автомобільний рух по мосту через Керченську протоку. Згідно з українським законодавством, в’їзд до Криму через переправу та міст заборонений і кваліфікується як порушення порядку перетину в’їзду на окуповану територію або виїзд із неї.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Повністю інтерв’ю з Володимиром Омеляном дивіться у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю» у суботу, 14 липня.