«Я наголошував: будувати міст не можна» – експерт назвав головну небезпеку Керченського мосту

Керченський міст не можна було будувати на існуючих там ґрунтах. На цьому в ефірі програми «Завтра» (спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «112 Україна») наголосив старший науковий співробітник Інституту водних проблем російської академії наук, кандидат геолого-мінералогічних наук Юрій Медовар.

Керченській затоці напівтверді глини, насичені водою з піском. Тому й з'являються тріщини, просідання

«Я неодноразово наголошував: будувати міст не можна. Основна небезпека Керченського мосту з самого початку була в тому, що порушили будівельні норми і правила. В них йдеться, що аркові мости, а це арковий міст, у сейсмічних районах, а це сейсмічний район, можна будувати лише на таких породах, як граніт або схожих, які не просідають і тримають навантаження. А у Керченській затоці напівтверді глини, насичені водою з піском. Тому й з'являються тріщини, просідання», – звертає увагу експерт.

Окрім того, каже Медовар, мало лише проїхатись по мосту «Камазами», його потрібно завантажити: «Це необхідно зробити, щоб побачити, наскільки зосереджене навантаження, яке впливатиме на міцність, просадку мосту.

«Камази», мотоцикли – це не навантаження, це просто катання. Ґрунти просідають, але треба, щоб вони просідали рівномірно

«Камази», мотоцикли – це не навантаження, це просто катання. Треба ж було подивитись, що може бути з опорами, а цього ніхто не зробив. Ґрунти просідають, але треба, щоб вони просідали рівномірно», – зауважує Юрій Медовар.

У 1970-х роках вже була спроба дослідити можливість спорудження такого мосту, нагадує він, втім, державна експертиза завернула проект. Намагались спроектувати міст і під час президентства Віктора Януковича.

«Він не стоятиме»

Працювала у великому і дуже серйозному складі група, висновок такий: Його побудувати можна, але він не стоятиме, його експлуатувати не будуть

«У період президентства Януковича працювала у великому і дуже серйозному складі група, яка розробляла цей проект, і висновок її був точно такий: Його побудувати можна, але він не стоятиме, його експлуатувати не будуть», – розповів колишній представник України в Тристоронній контактній групі Роман Безсмертний.

Натомість розробники мосту запевняють, що врахували фактор нестійкості ґрунту в протоці. Проект готувала компанія «Інститут Гіпростроймост-Санкт-Петербург», її гендиректор працював над проектом переїзду через Кольську затоку – це найдовший міст за Полярним колом.

«Ті ґрунти, на які міст буде спиратися, перебувають на великій глибині. Ми вирішили використовувати пальові фундаменти на трубах великого діаметра, які пройдуть через товщу слабких ґрунтів і будуть спиратися в глини на глибині приблизно 60 метрів», – розповідав раніше генеральний директор компанії «Інститут Гіпростроймост-Санкт-Петербург» Ілля Рутман.

Керченський або ж як його ще назвали Кримський міст російський президент Володимир Путін доручив збудувати одразу після окупації Криму. Вартість проекту склала майже 4 мільярди доларів. Довжина мосту через Керченську протоку становить 19 кілометрів. Генпідрядником будівництва мосту стали фірми, що належать російському бізнесменові Аркадію Ротенбергу ‒ другові Володимира Путіна, яких пов'язує між собою близько 50 років дружби.

Відкриття автомобільної частини мосту вже розкритикував президент України Петро Порошенко. За його дорученням, в Арбітражний трибунал Конвенції ООН з морського права було подане клопотання про захист інтересів України, зокрема, у зв’язку із зведенням Керченського мосту. МЗС України має намір домагатися розширення національних і міжнародних санкцій щодо фізичних і юридичних осіб, причетних до будівництва мосту.

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