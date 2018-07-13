У Дніпрі розслідують вибух на підприємстві, де загинули двоє робітників

У Дніпрі на промисловому підприємстві стався вибух, дві людини загинули, повідомив начальник оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Олег Кушнірук.

За його даними, інцидент зафіксований 12 липня, ввечері, у Самарському районі Дніпра. Як повідомив Кушнірук, вибух стався в електричній печі для виплавлення металів, під завалами опинилося двоє робітників.

Як поінформував рятувальник, один із робітників загинув на місці, іншого лікарі намагалися врятувати, але не змогли, він помер у лікарні.

За попереднім даними, загиблі – 36-річний і 40-річний робітники. За інформацією рятувальників, причини вибуху в печі встановлюють правоохоронні органи.

Як підтвердили Радіо Свобода в обласному управлінні Національної поліції, поліція Самарського райвідділу відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання небезпечних робіт).

За даними Радіо Свобода, інцидент із загибеллю робітників стосується підприємства «Спецсплав», що виготовляє металеві сплави. На даний час усі телефони, вказані на сайті підприємства, не відповідають. Радіо Свобода готує інформаційний запит.