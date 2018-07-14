США: Трамп звинуватив Обаму в бездіяльності щодо втручання Росії у вибори

Президент США Дональд Трамп знову звинуватив свого попередника Барака Обаму, цього разу в бездіяльності щодо втручання Росії у вибори в листопаді 2016 року, після оголошення обвинувачень у цьому втручанні 12 офіцерам військової розвідки Росії.

«Історія, про яку ви чули вчора про 12 росіян, відбулася за адміністрації Обами, не адміністрації Трампа. Чому вони не зробили чогось із цим, особливо коли зважити на повідомлення, що президента Обаму ФБР інформувала про це ще у вересні, до виборів?» – написав Трамп у твітері.

Попереднього дня, 13 липня, Міністерство юстиції США оголосило обвинувачення у втручанні у вибори 12 офіцерам російської військової розвідки. Їх звинуватили у зламі комп’ютерних систем апарату Демократичної партії США і оприлюдненні тисяч викрадених документів та електронних листів. Це зашкодило під час тієї кампанії кандидатці від демократів Гілларі Клінтон і тим непрямо посприяло перемозі республіканця Дональда Трампа. Повідомлення – перше конкретне звинувачення в державному втручанні Росії в ті вибори – спричинило заклики серед політиків із обох партій скасувати планований на 19 липня саміт президента США з президентом Росії Володимиром Путіним; Білий дім відкинув ці заклики.

Трамп уже не вперше списує негатив, що оточує дії Росії, на попередників. Зокрема, він уже багато разів звинувачував Обаму в тому, що саме той, мовляв, дозволив Путіну «забрати» український Крим, і твердив, що в разі його президентства цього б не сталося. Але водночас Трамп при цьому припустив можливість розглянути визнання анексії Криму Росією як доконаний факт. Наразі Вашингтон не визнає претензій Росії на володіння окупованим Кримом і говорить про них як про «спробу анексії».