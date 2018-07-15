Близько 90 шахтарів на Луганщині підняли на поверхню після шести годин у підземній пастці – заява

Майже 90 гірників шахти «Тошківська» провели чверть доби, заблокованими під землею через знеструмлення, повідомляє ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання».

За даними підприємства, їх вдалося звільнити близько першої години ночі 15 липня.

«14 липня через грозу сталося пошкодження на електромережах, через що шахтарі в населеному пункті Тошківка близько 6 годин були заблоковані в гірничій виробці. Також в процесі нічних робіт, в умовах постійних грозових дощів, луганськими енергетиками було відновлено електропостачання для 6,4 тисяч споживачів на Попаснянщині (Кримське, Оріхове, Новотошківка, Тошківка, Нижнє, Нижнє-1, Грачеве) та 2,3 тисяч споживачів в Сєвєродонецьку», – мовиться на Facebook-сторінці об’єднання.

Водночас, як зазначається, вранці три населених пункти на підконтрольній Україні частині Луганщини залишалися знеструмленими повністю, і ще 14 – частково.

«На території обслуговування Біловодського РЕМ без світла перебували 104 абоненти. На території обслуговування Новопсковського РЕМ без світла перебували 495 споживачів. В місті Рубіжне без електроенергії були 545 абонентів», – повідомляє «Луганське енергетичне об’єднання».

За інформацією об’єднання, ремонтні роботи наразі тривають.