США і КНДР провели переговори щодо повернення останків американських військових

Делегації США і Північної Кореї зустрілися в неділю у прикордонному пункті Пханмунджом у демілітаризованій зоні на кордоні КНДР і Південної Кореї для переговорів щодо повернення останків американських військових, загиблих в роки війни на Корейському півострові.

Після переговорів сторін держсекретар США Майк Помпео повідомив, що 16 липня заплановані зустрічі між посадовцями США і КНДР, які почнуть координувати кроки щодо передачі останків американських вояків, зібраних в Північній Кореї.

«Сьогоднішні переговори були результативними та об’єднавчими і призвели до стійких зобов’язань», – сказав Помпео.

За його словами, сторони погодилися відновити пошукові операції в КНДР, щоб знайти останки близько 5300 американців, які зникли без вісти з часів Корейської війни 1950-1953 років.

За даними Пентагону, КНДР раніше визнавала існування 200 останків американських військових на своїй території.

