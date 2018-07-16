Влада Києва попереджає про обмеження руху у три дні липня

У Києві з нагоди відзначення 1030-річчя Хрещення Київської Русі на три дні обмежать рух транспорту через молебні і хресну ходу, повідомляє київська мерія.

За даними влади Києва, рух всіх видів транспорту в центрі міста обмежать у денні години 24, 27 і 28 липня:

24 липня із 12:00 до 13:00 – на Андріївському узвозі (від будинку № 23 до вулиці Володимирської), вулиці Десятинній (від вулиці Володимирської до площі Михайлівської), площі Михайлівській, вулиці Трьохсвятительській (від площі Михайлівської до вулиці Костьольної).

27 липня із 11:00 до 16:30 – на вулиці Трьохсвятительській (від площі Михайлівської до площі Європейської), вулиці Хрещатик (від вулиці Михайлівської до площі Європейської), Володимирському узвозі (від площі Поштової до площі Європейської), Парковій дорозі (від алеї Героїв Крут до вулиці Михайла Грушевського), вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Шовковичної до площі Європейської).

28 липня із 12:00 до 13:30 – на бульварі Тараса Шевченка (від будинку № 20 до будинку № 14), вулиці Володимирській (від будинку № 56 до площі Софійської), Володимирському проїзді (від площі Софійської до площі Михайлівської).

Обмеження вирішили запровадити після звернення Української православної церкви Київського і Московського патріархатів, а також Української автокефальної церкви.