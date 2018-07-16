Порошенко: за останні півтора місяця двічі дзвонив Путіну

Президент України Петро Порошенко заявляє, що за останні півтора місяця двічі дзвонив російському президенту Володимиру Путіну.

«Мав дві теми для обговорення. Перша – і найважливіша – звільнення заручників. Мені пообіцяли: розглянемо й прискоримо процес. Але точно забезпечимо доступ до уповноваженої з прав людини. Це було 9 червня… слова Путін не дотримався», – сказав він в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

14 травня Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування в колонії в Лабитнангі, вимагаючи звільнення українських політв’язнів у Росії. Після численних акцій на підтримку Сенцова в Кремлі заявили, що громадський резонанс не вплине на процедуру обміну українця на росіян.

28 червня російський і український омбудсмени прибули в Лабитнангі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії, де в колонії утримують Сенцова. Український омбудсмен Людмила Денісова прибула до колонії раніше за свою російську колегу Тетяну Москалькову, але до Сенцова її не пустили.

У серпні 2015 року Олег Сенцов і Олександр Кольченко були визнані винними у справі про створення терористичного співтовариства, вчиненні й плануванні терактів на території анексованого Криму. Сенцов отримав 20 років колонії суворого режиму, Кольченко – 10 років колонії. Обидва засуджених свою провину заперечують. Правозахисники визнали їх політв’язнями.