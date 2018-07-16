Українські дипломати підготують нову резолюцію щодо Криму для розгляду в ООН – президент

Президент України Петро Порошенко заявляє, що українські дипломати підготують нову резолюцію щодо Криму для розгляду Генеральної асамблеї ООН.

«Я дав доручення, щоб наші дипломати на наступній сесії Генасамблеї ООН готували нову резолюцію щодо Криму, щоб зупинити будь-які інсинуації, будь-які спекуляції щодо статусу Криму. Генасамблея уже два рази підтримала позицію України, зокрема щодо порушення прав кримських татар», – сказав він в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

За даними ЗМІ, на нещодавньому саміті «Групи семи» президент США Дональд Трамп заявляв, що Крим має бути частиною Росії, бо там більшість людей говорить російською мовою. Після цього в Білому домі заявили, що США не визнають і не будуть визнавати спроби Росії анексувати український Крим.

16 липня президент Росії Володимир Путін після зустрічі з президентом США заявив, що Дональд Трамп притримується позиції про незаконність анексії Криму.

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У резолюції Генасамблеї ООН від16 листопада 2016 року Крим визначається тимчасово окупованою територією Криму, а Росія – державою окупантом.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

