«Дніпроазот» заявляє про готовність відновити виробництво рідкого хлору за вищою ціною

Підприємство «Дніпроазот», яке розташоване у Кам’янському на Дніпропетровщині і є єдиним виробником рідкого хлору для знезараження питної води в Україні, готове відновити виробництво рідкого хлору і просить АМКУ узгодити збільшення ціни на цю продукцію. Про це у вівторок Радіо Свобода повідомив комерційний директор підприємства Андрій Пустовойт.

За його даними, завод підготував економічне обґрунтування необхідності підвищення цін на вироблену продукцію й направив звернення до Антимонопольного комітету України, де воно перебуває на розгляді вже два тижні. Мета даного звернення – отримати висновок про можливість підвищення підприємством ціни на рідкий хлор, зазначив комерційний директор.

«Нова ціна на хлор, яку пропонує наше підприємство, відповідає середньоринковій у 2018 році. Обладнання з виробництва хлору на підприємстві перебуває в робочому стані та готове до відновлення виробництва в будь-який момент», – сказав він.

Як зазначив Андрій Пустовойт, «Дніпроазот» пропонує вже зараз укласти прямі контракти (без підприємств-посередників) на поставку рідкого хлору. Ці контракти набудуть чинності відразу ж після отримання роз’яснень від АМКУ.

За його даними, через здорожчання енергоресурсів у червні «Дніпроазот» повністю зупинив своє виробництво, зокрема зупинила свою роботу хлорна група цехів, обсяг виробництва яких складала 10% від загального обсягу продукції підприємства.

Водночас у вівторок стало відомо, що комунальне підприємство «Аульський водовід» на Дніпропетровщині, який забезпечує питною водою Дніпро, Кам’янське, Верхньодніпровськ і прилеглі райони, отримав імпортний рідкий хлор. Як повідомив заступник голови облради Валерій Безус, поставку речовини здійснили автомобільним транспортом. Однак звідки саме надійшов хлор, не повідомляється.

У понеділок КП Дніпропетровської облради «Аульський водовід» заявило, що на підприємстві «склалась надзвичайна ситуація»: через відсутність постачання рідкого хлору водопостачання може бути призупинене з 17 липня.

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Минулого тижня «Асоціація водоканалів України» заявила, що через зупинку заводу «Дніпроазот» на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України «виникла складна ситуація з знезараженням питної води». За даними Асоціації, на деяких підприємствах галузі залишків хлору залишилося від тижня до 20 діб.

У середині червня на Дніпропетровщині на невизначений час зупинив роботу потужний хімічний завод АТ «Дніпроазот» у Кам’янському, який українські ЗМІ пов’язують з колом бізнес-інтересів бізнесмена Ігоря Коломойського. Як пояснив тоді Радіо Свобода голова правління підприємства Сергій Сідоров, завод, який упродовж 80 років був провідним постачальником міндобрив і виробником дезінфектантів для питної води в Україні, вимушений зупинити роботу через здорожчання природного газу, який є сировиною для виробництва і складає близько 80% у вартості продукції.