Хлор для знезараження питної води буде – уряд

Україна буде забезпечена рідким хлором для знезараження питної води, незважаючи на зупинку заводу «Дніпроазот», заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час «години запитань» до уряду 13 липня у Верховній Раді.

«Я доручив системно займатися цим питанням віце-прем’єр-міністру Геннадієві Зубку, і той план, який представлений, говорить про те, що хлор в Україні буде», – сказав Гройсман.

Він додав, що знає про проблеми «Дніпроазоту», але наголосив, що підприємство мусить купувати газ за ринковою вартістю.

«Дніпроазот» є виробником рідкого хлору, який використовують водоканали для знезараження питної води. У середині червня підприємство заявило, що «підвищення ціни на газ, загальна ситуація на ринку мінеральних добрив привели до висновку, що підприємство зазнаватиме значних збитків». Тому нині «Дніпроазот» – в режимі вимушеного простою.

6 липня компанія «Київводоканал» заявила, що постачання питної води в Україні – під загрозою через зупинку «Дніпроазотом» виробництва рідкого хлору.