Місто Дніпро і прилеглі райони можуть залишитись без води, якщо до завтра «не доїде» хлор – заява

Через брак рідкого хлору для знезараження води місто Дніпро і прилеглі райони можуть залишитись без водопостачання, заявило комунальне підприємство Дніпропетровської облради «Аульський водовід».

За інформацією водоводу, на підприємстві «склалась надзвичайна ситуація»: через відсутність постачання рідкого хлору від ТОВ «Аульська хлоропереливна станція», яка не в змозі виконувати умови договору поставки внаслідок зупинки виробництва на AT «Дніпроазот», на підприємстві залишився запас хлору до 9.00 години 17 липня 2018 року.

«Через відсутність реагенту для знезараження води КП ДОР «Аульский водовід» може припинити постачання питної води споживачам міст Дніпро, Кам’янське, Верхньодніпровськ та прилеглих населених пунктів Дніпропетровського, Криничанського та Верхньодніпровського районів з 9.00 години 17 липня 2018 року», – йдеться офіційному повідомленні водоводу.

Водночас, у понеділок ввечері на підприємстві Радіо Свобода повідомили, що ймовірно відключення води вдасться уникнути, необхідний реагент закупили і він «вже їде».

Наприкінці минулого тижня в Дніпропетровській обласній раді провели екстрену нараду, аби визначитись щодо альтернативних джерел постачання реагентів для знезараження води для централізованого водопостачання. Зокрема, мова йшла про можливість доправлення реагентів з Румунії. Окрім того, на нараді було заявлено, що Антимонопольний комітет України має узгодити нові, вищі ціни на рідкий хлор для водоканалів, що суттєво не вплине на вартість водопостачання для споживачів.

Минулого тижня «Асоціація водоканалів України» заявила, що через зупинку заводу «Дніпроазот» на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України «виникла складна ситуація зі знезараженням питної води». За даними Асоціації, на деяких підприємствах галузі залишків хлору залишилося від тижня до 20 діб.

6 липня компанія «Київводоканал» заявила, що через те, що «Дніпроазот» зупинив виробництво рідкого хлору, постачання питної водив Україні опинилося під загрозою.

У середині червня на Дніпропетровщині на невизначений час зупинив роботу потужний хімічний завод АТ «Дніпроазот» у Кам’янському. Як пояснив тоді Радіо Свобода голова правління підприємства Сергій Сідоров, завод, який упродовж 80 років був провідним постачальником міндобрив і виробником дезінфектантів для питної води в Україні, вимушений зупинити роботу через подорожчання природного газу, який є сировиною для виробництва і складає близько 80% у вартості продукції.