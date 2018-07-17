Транзит російського газу через Україну обговорять експерти в середині вересня – Шефчович

Група експертів високого рівня зустрінеться в середині вересня для обговорення питання транзиту газу з Росії до Європейського союзу територією України після 2019 року, заявив віце-президент Єврокомісії з питань енергетики Марош Шефчович за підсумками тристоронніх переговорів у Берліні.

За словами Шефчовича, серед тем для обговорення експертів у вересні буде питання того, як імплементація Україною європейського законодавства має вплинути на майбутній транзитний контракт і механізм тарифоутворення, закладений у ньому, а також питання виділення зі структури «Нафтогазу України» нового оператора газотранспортної системи, який і має стати стороною контракту.

«Група експертів високого рівня має провести зустріч у середині вересня. Ми віримо, виходячи з сьогоднішнього конструктивного настрою експертів, що вони зможуть підготувати основу для наступних тристоронніх переговорів на політичному рівні. Моя думка – не можна втрачати час, і зустріч на політичному рівні необхідно провести в жовтні», – сказав він.

Віце-президент ЄК додав, що хорошою практикою було б встановити фіксовану частоту зустрічей і проводити їх, наприклад, що шість-вісім тижнів.

Він також зазначив, що під час сьогоднішньої зустрічі сторони вирішили відокремити обговорення нового транзитного контракту від старих питань.

У свою чергу глава Міненерго РФ Олександр Новак заявив журналістам, що українська газотранспортна система буде забезпечена нормальним завантаженням у найближчі п’ять-десять років у зв’язку з планами щодо збільшення постачання російського газу в Європу.

«Ми бачимо, що зростає споживання в Європі, збільшуються обсяги і постачань газу через Україну, зокрема. В період найближчих п’яти-десяти років обсяги поставок європейським споживачам будуть ще більші, ніж у 2017-2018 роках. Може йтися про додаткові 10-15% зростання. Ці додаткові обсяги обговорювалися як одне з можливих джерел завантаження газотранспортної системи України», – зазначив Новак.

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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який брав участь у переговорах, у Twitter подякував голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву і комерційному директору компанії Юрію Вітренку за злагоджену і креативну командну роботу.

Тристороння зустріч у Берліні представників України, Росії та ЄС щодо транзиту російського газу відбулася у Берліні на запрошення міністра економіки Німеччини Петера Альтмайєра. У ній взяли участь віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович, міністр закордонних справ України Павло Клімкін, міністр енергетики РФ Александр Новак, представники «Нафтогазу» і «Газпрому».

Нині чинний транзитний контракт України з «Газпромом» було укладено в 2009 році строком на 10 років. Стокгольмський арбітраж розглядав спір «Нафтогазу» і «Газпрому» про умови цього контракту.

У лютому Стокгольмський арбітраж повідомив, що присудив «Нафтогазу» 4,6 мільярда доларів. З урахуванням рішення за іншим спором «Газпром» має виплатити українській компанії 2,56 мільярда доларів, однак «Газпром» цього не робить. У 20-х числах березня «Газпром» офіційно повідомив «Нафтогаз» про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу.

30 травня «Нафтогаз» повідомив, що почав процес стягнення з російського «Газпрому» боргу в близько 2,6 мільярда доларів відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу в справах щодо постачання і транзиту газу.