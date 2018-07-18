Супрун розповіла про 5 корисних ранкових звичок

Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у своєму Facebook продовжує популяризувати здоровий спосіб життя. Пізно ввечері 17 липня вона написала про п’ять ранкових звичок, «з якими ваш день стане кращим».

Першою з таких звичок фахівець називає достатній за часом сон. «У вас аж ніяк не вийде прокинутись о 6-й ранку та бути продуктивним протягом дня, якщо ви лягли спати занадто пізно. Пам‘ятайте, що організм потребує в середньому 7–8 годин сну», – вказує Супрун і додає кілька порад, які допоможуть покращити сон.

Друга порада – «побудьте наодинці з собою». «Зробіть зарядку для мозку, адже він потребує цього так само, як і наше тіло. Корисною вправою для мозку може бути медитація», – наголошує очільниця МОЗ.

Третьою корисною звичкою є фізична активність, «не відкладайте її на кінець дня», радить Супрун. «Існують дослідження, що вказують, що люди більш схильні дотримуватись звичок регулярно вранці Якщо немає часу на повноцінне тренування, приділіть хоча б 5 хвилин часу для руханки», – пропонує медик.

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«Не пропускайте сніданок». «Лікарі радять снідати регулярно та не пізніше, ніж за 2 години після пробудження. Щоб отримати заряд енергії краще уникати продуктів, які мають високий глікемічний індекс (цукровмісні продукти, вироби з білого борошна, нешліфований рис). Натомість обирайте продукти з високим вмістом протеїнів, корисних жирів та цільного зерна. Не вживайте каву замість їжі», – рекомендує Супрун.

«Прийміть прохолодний душ». «Занурення в холодну воду сприяє покращенню фізичного та психічного самопочуття. Науково обґрунтовані ефекти включають стимулювання кровообігу, покращення концентрації та уваги, зниження рівня кортизолу (гормону стресу), зменшення втоми та зміцнення імунної системи», – відзначає керівниця міністерства охорони здоров’я та іронічно додає, що «для більшості киян холодний душ вже досить звична практика, тому приєднуйтесь».