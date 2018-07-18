Посли ЄС схвалили санкції щодо 6 структур через будівництво Керченського мосту – журналіст

Посли країн-членів ЄС схвалили рішення щодо запровадження індивідуальних санкцій проти 6 юридичних осіб, причетних до незаконного будівництва Керченського мосту.

«Посли ЄС вирішили додати 6 субєктів, причиетних до будівництва Керченського мосту, до санкційного списку», – написав у twitter кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі.

Президент України Петро Порошенко подякував за «солідарність і підтримку України у протидії російському агресору».

«Це свідчить про невідворотність покарання для будь-яких фізичних чи юридичних осіб, які мали, мають або будуть мати відношення до дій, пов’язаних зі спробою анексії та тимчасової окупації українського Криму», – написав Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

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15 травня відбулася церемонія відкриття автодорожньої частини Керченського мосту, який з’єднує Росію з анексованим нею Кримом. У заході взяв участь президент Росії Володимир Путін.

Про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку президент Путін заявив відразу ж після анексії Криму – в березні 2014 року. Побудувати міст обіцяли до 2018 року, здати в експлуатацію – влітку 2019 року.

Українська сторона вийшла з договору з Росією про будівництво моста в 2014 році – після анексії Криму.

У квітні 2018 року в Мінінфраструктури заявили, що готують список санкцій для компаній – будівельників Керченського мосту.