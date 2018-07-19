ДСНС виплатила Бочковському і його екс-заступнику зарплати за місяць – #Точно

Екс-голові Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергію Бочковському, звільненому з ДСНС після арешту на засіданні уряду в березні 2015 року, але нещодавно поновленому судом, вже виплатили першу зарплату. Про це з посиланням на лист ДСНС повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

«Рішенням Окружного адміністративного суду Києва від 26 квітня 2018 року частково задоволено позовні вимоги Бочковського С. С. і допущено до негайного виконання в частині стягнення з ДСНС середнього заробітку за час вимушеного прогулу з 25 березня 2015 року в межах суми стягнення за один місяць 14115,60 гривні», – ідеться у листі.

Це стало причиною безспірного списання коштів Державною казначейською службою на користь Бочковського.

Разом із тим на офіційному порталі використання публічних фінансів міститься інформація також про виплату екс-заступнику Бочковського Василю Стоєцькому, також поновленому на посаді рішенням суду у травні цього року. В червні ДСНС перерахувала йому 11,9 тисячі гривень, також за рішенням суду.

У квітні цього року Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним і скасував розпорядження Кабінету міністрів України про звільнення Сергія Бочковського з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій. Суд відновив його на посаді керівника ДСНС.

У МВС заявили, що оскаржили рішення суду. Також у відомстві повідомили про намір подати скаргу до Вищої ради правосуддя через дії суддів.

25 березня 2015 року під час засідання Кабміну, яке транслювали у прямому ефірі українські канали, затримали колишнього голову Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського і його заступника Василя Стоєцького. Тоді повідомлялось, що їх підозрюють в організації злочинних схем при закупівлі пального за завищеними цінами.