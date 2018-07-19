КПУ планує оскаржувати в суді блокування сайту – Симоненко

Компартія планує оскаржувати в суді блокування сайту КПУ. Про це в коментарі виданню ГолосUA повідомив керівник політичної сили Петро Симоненко.

«Компартія буде подавати в суд за блокування сайту КПУ… Сьогоднішні дії кіберполіції – це неприкрита боротьба з інакомисленням», – сказав Симоненко.

Він назвав дії представників кіберполіції свавіллям.

Співробітники кіберполіції проводять 19 липня санкціоновані обшуки в офісі Комуністичної партії України та вилучають речові докази.

Як повідомив Радіо Свобода речник Національної поліції Ярослав Тракало, саме з цих офісів здійснюється наповнення веб-ресурсу з доменним ім’ям kpu.ua матеріалами з комуністичною символікою, що заборонено українським законодавством.

Наразі сайт КПУ не працює.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 436-1 Кримінального кодексу України «Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів».

8 травня в Компартії заявляли про обшуки, які провели силовики в лідера партії Петра Симоненка, лідера Комсомолу Михайла Кононовича та приміщенні КПУ в Києві.

Служба безпеки України тоді повідомила, що обшуки в лідера Компартії Петра Симоненка відбувалися в рамках кримінального провадження за статтями про «державну зраду» і «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади».

За даними СБУ, під час слідчих дій разом із агітаційними матеріалами, «спрямованими на насильницьку зміну й повалення конституційного ладу або захоплення державної влади», також були вилучені предмети, схожі на пістолет АПС з глушником і 120 патронів до нього.

16 грудня 2015 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Міністерства юстиції України про заборону Комуністичної партії. Була заборонена офіційна діяльність партії або участь її в майбутніх виборах. У липні 2014 року Міністерство юстиції подало судовий позов про заборону КПУ.

Верховна Рада в квітні 2015 року ухвалила урядовий законопроект про засудження комуністичного й нацистського тоталітарних режимів, заборонила їхню пропаганду й символіку. Згідно із законом, символіка і пропаганда нацизму, націонал-соціалізму, цих цінностей, будь-яка діяльність нацистських, фашистських угруповань в Україні забороняються.