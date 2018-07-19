ВККС почала підготовку до конкурсу у Вищий антикорупційний суд

Вища кваліфікаційна комісія суддів розпочала підготовку до проведення конкурсу на посади суддів до Вищого антикорупційного суду.

Як повідомляє прес-служба комісії, 17 липня направили звернення до організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції.

«Запрошення…стосовно надання нам пропозицій щодо процедури добору та персоналій потенційних кандидатур для їх призначення членами Громадської ради міжнародних експертів відповідно до списку МЗС», – повідомив голова ВККСУ Сергій Козьяков.

Відповідно до законодавства, ВККСУ строком на шість років створює Громадську раду міжнародних експертів як допоміжний орган для сприяння комісії у підготовці рішень з питань призначення на посади суддів Вищого антикорупційного суду.

Громадська рада міжнародних експертів виконує свої повноваження у складі шести членів, які призначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України виключно на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює в сфері запобігання та протидії корупції.

Для зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду проводиться конкурс. Кандидати подають документи до Вищої кваліфікаційної комісії суддів для допуску до кваліфікаційного оцінювання.

Верховна Рада України ухвалила в цілому закон про Вищий антикорупційний суд 7 червня. Ухвалення закону про антикорупційний суд домагалися від України її західні партнери, це було однією з умов продовження співпраці Києва з Міжнародним валютним фондом.

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21 червня Верховна Рада схвалила президентський законопроект про запуск Вищого антикорупційного суду.

Створення спеціалізованого антикорупційного суду передбачив закон про судоустрій і статус суддів, ухвалений 2016 року.