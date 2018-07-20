Усик – Гассієв. Де і коли дивитися фінал Боксерської суперсерії

21 липня український боксер Олександр Усик зустрінеться з росіянином Муратом Гассієвим у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії серед бійців вагової категорії до 90,7 кілограма.

Бій відбудеться в спортивному комплексі «Олімпійський» у столиці Росії Москві, у прямому ефірі його покаже телеканал «Інтер». Трансляція вечора боксу розпочнеться о 21:20.

Переможець бою стане володарем поясів чемпіона світу за версіями WBO, WBC (вони зараз належать Усика), WBA Super, IBF (ними володіє Гассієв), поясу журналу The Ring, який зазвичай вручають звитяжцеві поєдинку двох найсильніших бійців вагової категорії. Крім того, тріумфатор турніру отримає Кубок Мохаммеда Алі.

Дорогою до фіналу Боксерської суперсерії Усик переміг німця Марко Хука та латвійця Майріса Брієдіса. Гассієв, зі свого боку, здолав поляка Кшиштофа Влодарчика та кубинця Юнієра Дортікоса.

Наразі українець переміг у всіх своїх 14 боях на професіональному ринзі. На рахунку Гассієва 26 звитяг у 26 поєдинках.