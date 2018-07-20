Мати податківця купила у його дружини елітний Mercedes за 49 тисяч гривень – #Точно

Мати Андрія Комана, начальника відділу контролю підакцизних товарів Державної фіскальної служби України, купила у його дружини елітний позашляховик Mercedes-Benz GLK 220 2016 року випуску за 49 тисяч гривень. Про це йдеться у висновку Національного агентства з питань запобігання корупції за результатами перевірки декларації за 2016 рік, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

У документі НАЗК йдеться, що оплата здійснена готівкою і дружина підтвердила продаж. Разом з тим спеціалісти агентства не перевірили, звідки цей автомобіль з’явився у сім’ї чиновника, адже в декларації за 2016 рік інформація про Mercedes відсутня.

Також НАЗК не змогло встановити достовірну вартість польської фірми VIP TRANS SERVICE, яка належить Комановим. У декларації її вартість вказана у сумі 2 тисячі гривень. У відкритих джерелах Польщі спеціалісти НАЗК знайшли іншу вартість – 92 тисячі злотих, що становить, мовиться у висновку, майже 600 тисяч гривень. Однак, як зазначили в агентстві, від компетентних органів сусідньої держави офіційна інформація про вартість фірми не надійшла.

Таким чином у НАЗК дійшли висновку, що Коман не порушив чинне законодавство стосовно декларування недостовірної інформації.

Минулого року Андрій Коман під час перевірки Національного агентства з питань запобігання корупції звільнився з ДФС.

Раніше проект #Точно повідомляв, що НАЗК підозрює у приховуванні статків сімох екс-чиновників ДФС.