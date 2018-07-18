НАЗК знайшло недостовірних відомостей у декларації депутата облради на мільйони гривень – #Точно

Депутат Харківської обласної ради Анатолій Русецький не вказав у власній декларації за 2016 рік доходів і майна на загальну суму 4,7 мільйона гривень – йдеться у висновку Національного агентства з питань запобігання корупції, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Зокрема, Анатолій Русецький зазначив у власності будинок площею 735 метрів квадратних і земельну ділянку під ним 543 метрів квадратних, однак не вказав оціночну вартість такого майна. Натомість спеціалісти НАЗК встановили, що таке майно коштує 4,2 мільйона гривень.

У 2014 році Русецький купив автомобіль Mercedes-Benz CLS 600 за півмільйона гривень, але теж не зазначив його вартість, посилаючись на втрату документів.

Та на думку агентства, незазначення вартості є декларуванням недостовірної інформації.

Крім того, Русецький не зазначив три земельних ділянки площею близько трьох гектарів, а також навантажувач Fuchs MHL 1998 року, який належить його матері. У поясненнях до НАЗК декларант зазначив, що не знав про нього.

Інформацію про порушення НАЗК надіслало до Харківської обласної ради.

Наприкінці червня проект #Точно повідомляв, що понад півмільйона незадекларованих доходів знайшло НАЗК у чиновниці на Харківщині.