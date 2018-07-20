Поліція перекваліфікувала справу, відкриту через напад на журналіста

У Кривому Розі поліція перекваліфікувала кримінальне провадження, відкрите через напад на журналіста інформаційного порталу «Перший Криворізький» Миколу Чирву на території комунального підприємства «Швидкісний трамвай». Замість статті 125 Кримінального кодексу України (легкі тілесні ушкодження) нападнику інкримінують частину 2 статті 345-1 (погроза або насилля щодо журналіста). Про це Радіо Свобода повідомили 20 липня в Криворізькому відділі поліції.

За даними з поліції, причетному до інциденту чоловіку оголосили про підозру.

У поліції також поінформували, що відкрили кримінальне провадження за статтею 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Саме випадок, пов’язаний з убивством кількох десятків безпритульних собак неподалік від комунального підприємства, розслідували журналісти, коли стався інцидент з нападом.

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Криворізькі ЗМІ повідомили, що 19 липня причетний до нападу на журналіста екс-посадовець комунального підприємства Юрій Островський був побитий невідомими і має тілесні ушкодження.

Між тим на сторінці у Facebook, названій «Команда Костянтина Усова», у четвер оприлюднене відео, на якому, як стверджується у тексті, – Юрій Островський. Знятий на відео чоловік у досить дивній позі й зі слідами побиття на обличчі вибачається «перед народом України» і каже, що «поважає гідність українців».

У поліції зазначили, що не можуть ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію. Відмовився від коментарів і сам Юрій Островський, з яким вдалося зв’язатися Радіо Свобода.

18 липня в Кривому Розі на території комунального підприємства «Швидкісний трамвай» стався напад на фотокореспондента інформаційного порталу «Перший Криворізький» Миколу Чирву, коли той намагався зібрати інформацію про жорстоке поводження з безпритульними собаками на території КП. За попередніми даними, нападник – працівник підприємства, який представився як заступник начальника охорони. За даними очевидців, він припустився грубого висловлювання, вживши слово «хохли», і вдарив журналіста в обличчя.