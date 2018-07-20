У МЗС відреагували на ідею Путіна провести референдум на Донбасі

У Міністерстві закордонних справ України відкидають ідею проведення референедуму на непідконтрольній території Донбасу.

«Кремль відчайдушно намагається узаконити злочин окупації Криму та Донбасу. Ми рішуче відкидаємо цю дивну ідею проведення референдумів на окупованих територіях під прицілом Росії! Абсолютно неприйнятна (ідея – ред.) для України і наші партнери!» , – написав директор політичного департаменту МЗС України Олексій Макеєв у twitter.

За даними видання Bloomberg, президент Росії Володимир Путін заявив російським дипломатам, що запропонував своєму американському колезі Дональду Трампу провести референдум на Донбасі, щоб вирішити конфлікт у цьому регіоні. Bloomberg повідомило про це із посиланням на двох людей, які відвідували закриту зустріч із Путіним. Bloomberg пише, що Путін пропонує провести під егідою міжнародної спільноти голосування серед мешканців підконтрольних сепаратистам територій Донбасу щодо їхнього статусу.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков відмовився коментувати деталі того, що Путін казав про Україну під час зустрічі з Трампом. Водночас він зазначив, що «обговорювалися деякі нові ідеї. Над ними будуть працювати».

У Білому домі наразі не коментували цю інформацію

Зустріч Трампа з Путіним відбулася 16 липня у фінському Гельсінкі. Після перемовин російський президент заявив, що сторони обговорювали «важливість добросовісної реалізації Мінських угод».

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.