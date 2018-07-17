Зізнання Путіна щодо організації «референдуму» в Криму треба використати в судових позовах – Геращенко

Українські дипломати та юристи мають використати заяву президента Росії Володимира Путіна про організацію Москвою псевдореферендуму в Криму під час підготовки позовів до міжнародних судів, написала перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко у Facebook.

«Найважливіше, що прозвучало на прес-конференції (президента РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа – ред.): це явка з повинною Путіна, який визнав, що це РФ організовувала «референдум» у Криму. Наші юристи і дипломати повинні використати це визнання при підготовці позовів для міжнародних судів», – написала Геращенко.

Також, за її словами, важливе визнання Путіна, що Трамп не визнає анексії Криму.

«Для нас важлива єдність і одностайність Сенату і Конгресу, Держдепу, Пентагону, Білого дому, республіканців і демократів у ключовому: невизнання анексії Криму, окупації Донбасу, порушення кордонів України, відповідальність РФ за це. Важливим є підпис Трампа під заявою саміту НАТО, жорсткою до РФ. Й зустріч з президентом Порошенком (президентом України Петром Порошенком – ред.), напередодні саміту з Путіним, коли всі інші двосторонки були скасовані», – зазначила перший віце-спікер.

16 липня президент Росії Володимир Путін на прес-конференції в Гельсінкі за підсумками зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявив, що президент США притримується позиції про незаконність анексії Криму.

«Позиція Трампа щодо Криму відома, і він її притримується, він говорить про незаконність приєднання до Росії. У нас інша позиція. Ми вважаємо, що провели референдум, згідно з міжнародним правом», – сказав Путін.

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Водночас Трамп не відреагував на питання щодо Криму.

16 березня 2014 року в Криму відбувся невизнаний Україною і світом «референдум», на якому, як стверджувала проросійська кримська влада, майже 97 відсотків його учасників проголосували за входження до складу Росії.