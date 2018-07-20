Потерпілого від отруєння «Новачком» британця виписали з лікарні

Британця Чарлі Роулі, потерпілого від отруєння нервово-паралітичною речовиною «Новачок», виписали з лікарні. Про це повідомили у медичному закладі, де перебував Роулі.

У лікарні заявили, що Роулі мав «жахливий досвід», але його стан продовжує покращуватися.

30 червня Дон Стерджесс і її 45-річного приятеля Чарлі Роулі виявили без свідомості у критичному стані в будинку в місті Еймсбері, що менш як за 20 кілометрів від міста Солсбері, де нервовим агентом у березні отруїли Сергія Скрипаля і його дочку Юлію.

10 липня 45-річний Чарлі Роулі опритомнів. Це сталося через два дні після того, як інша отруєна, 44-річна Дон Стерджесс, померла.

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Отруєння Скрипалів, які після тривалого перебування в лікарні видужали, викликало дипломатичну кризу у відносинах між Великою Британією і ширше Заходом, із одного боку, і Росією, з іншого. Лондон звинуватив в отруєнні Скрипалів бойовою хімічною зброєю, яку почали розробляти в часи СРСР на території Росії, нинішню російську владу. Москва відкидає ці звинувачення, виступаючи при цьому з плутаними запереченнями, що часто суперечили одне одному.