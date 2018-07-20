На Миколаївщині з харчовим отруєнням госпіталізували 10 людей – ОДА

Восьмеро дітей та двоє дорослих госпіталізовані через харчове отруєння на Миколаївщині, повідомляє 20 липня прес-служба Миколаївської ОДА.

Зазначається, що всі вони відпочивали на приватній базі відпочинку «Сан Маріно» в селі Морське Березанського району і звернулися по медичну допомогу 18 липня.

Постраждалих госпіталізували до інфекційного відділення Березанської центральної райлікарні з попереднім діагнозом: харчова токсикоінфекція. Їм надали необхідну медичну допомогу й призначили відповідне лікування.

Наразі стан усіх пацієнтів стабільний, середньої важкості.

На місці події працює бригада фахівців управління охорони здоров’я облдержадміністрації та лабораторного центру.

«Зараз проводимо перевірку з метою виявлення, що могло спричинити отруєння. Винні будуть притягнуті до відповідальності», – зазначив заступник голови Миколаївської ОДА Євген Шевченко.

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17 і 18 липня сталося масове отруєння у дитячому таборі «Орлятко» на Донеччині, з ознаками гострої кишкової інфекції до лікувальних закладів було госпіталізовано 91 постраждалих, з них 76 дітей та 15 дорослих, повідомили у Держспоживслужбі. Як повідомило Міністерство охорони здоров’я, причиною отруєння стала гостра дизентерія Зонне.

Після чергового факту отруєння дітей прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив профільним міністерствам і відомствам перевірити всі дитячі заклади України на дотримання санітарних норм і безпечного харчування.