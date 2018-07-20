Захист пораненого на військових навчаннях телеоператора не зміг оскаржити закриття справи

Суд у Кривому Розі не задовольнив скаргу на закриття кримінального провадження щодо телеоператора В’ячеслава Волка, тяжко пораненого на військових навчаннях торік. Відповідне рішення у п’ятницю ухвалив Центрально-Міський райсуд Кривого Рогу.

Захист журналіста намагався оскаржити в суді закриття кримінального провадження, відкритого за статтею 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби).

На думку сторони захисту, розслідування справи прокуратура вела необ’єктивно, потерпілим не надали можливості ознайомитись з результатами експертизи. Тепер захист збирається подавати на апеляцію.

20 липня Радіо Свобода отримало відповідь на інформаційний запит з військової прокуратури Криворізького гарнізону, де зазначено, що справа щодо недбальства військових була закрита «у зв’язку зі встановленням відсутності у діяннях складу кримінального правопорушення».

Раніше стало відомо, що військова прокуратура закрила це провадження. За даними потерпілої сторони, це сталось ще 31 травня, однак потерпілим стало відомо про це тільки через понад три тижні.

6 липня 2017 року в поліції Кривого Рогу повідомили, що під час навчань ЗСУ був тяжко поранений представник ЗМІ. Інцидент стався під час командно-штабних навчань з територіальної оборони у Саксаганській райраді. Постріл з пістолета зробив учасник навчань, волонтер-інструктор, коли демонстрував журналістам, як затримують порушників.

Стан В’ячеслава Волка лікарі оцінювали як вкрай тяжкий. З того часу молодий чоловік переніс кілька складних операцій, але на ноги не став.

У жовтні 2017 року справу, відкриту поліцією через поранення телеоператора, передали до суду. Місцевого жителя Ігоря Петренка, який виконував на навчаннях повноваження інструктора, підозрюють у злочинах, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень та незаконне поводження зі зброєю). Водночас справа, відкрита військовою прокуратурою за фактом службового недбальства військових, майже рік перебувала в слідчих органах.