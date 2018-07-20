Вашингтон «не розглядає» пропозицію Путіна про референдум на Донбасі – представник Радбезу США

Адміністрація США «не розглядає питання щодо підтримки» пропозиції президента Росії Володимира Путіна про проведення референдуму на Донбасі, яку той зробив 16 липня на саміті в Гельсінкі.

Представник Ради національної безпеки США Гаррет Маркус заявив 20 липня, що організація «так званого референдуму» не мала би «жодної легітимності».

Раніше того ж дня посол Росії в США Анатолій Антонов заявив, що Трамп і Путін обговорили «конкретні пропозиції» щодо врегулювання конфлікту на сході України під час саміту.

Антонов це сказав наступного дня після того, як Bloomberg з посиланням на свої джерела повідомив, що президент Росії Володимир Путін заявив російським дипломатам, що запропонував своєму американському колезі Дональду Трампу провести референдум на Донбасі, щоб вирішити конфлікт у цьому регіоні.

«Це питання обговорювалося», – сказав Антонов, певно маючи на увазі сам конфлікт на Донбасі, а не пропозицію референдуму. Він сказав, що «були зроблені конкретні пропозиції щодо вирішення цієї проблеми», але не описав їх.

Читайте також: У МЗС України відреагували на ідею Путіна провести референдум на Донбасі

Дональд Трамп повідомив у Twitter, що він з Путіним під час зустрічі у Гельсінкі обговорював ситуацію в Україні, однак не згадав про можливий референдум та не навів якихось інших деталей, пов’язаних із Україною.

В українському МЗС рішуче відкидають ідею проведення референдуму на непідконтрольній території Донбасу як абсолютно неприйнятну.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.