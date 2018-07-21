У Чернігові внаслідок негоди підтопило 13 приватних домогосподарств, двох нежитлових приміщень, а також трьох підвалів багатоповерхівок, повідомляє обласне управління Державної служби із надзвичайних ситуацій.

За даними відомства, станом на другу годину дня 21 липня тривали заходи із заходи з ліквідації загрози переливу води з обвідного каналу Полігону для знешкодження твердих побутових відходів КП «КТП-2528» Чернігівської міської ради. Свіжішої інформації наразі немає.

У КП «Чернігівводоканал» натомість повідомляють, що через затоплення знизили тиск води у водорогоні за кількома адресами на проспекті Миру.

Як попереджає ДСНС із посиланням на Український гідрометцентр, до кінця доби 21 липня прогнозують грози, місцями – град, шквали 15-20 метрів за секунду по всій Україні, окрім більшості південних та східних областей.