За два дні перевірок перевізників виявлено 326 порушень – «Укртрансбезпека»

За два дні перевірок перевізників, які здійснюють пасажирські перевезення, виявлено 326 порушень, з них 158 – відсутність дозвільних документів, повідомляє «Укртрансбезпека».

«Станом на 17:30 неділі за підсумком рейдів, здійснених 21 та 22 липня, перевірено 1230 транспортних засобів, виявлено 326 порушень, з яких 71 випадок – це порушення режиму праці та відпочинку. 158 порушень – відсутність дозвільних документів», – зазначили у відомстві.

В «Укртрансбезпеці» зазначили, що рейдові перевірки 21 та 22 липня проводились за дорученням міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.

У п’ятницю Володимир Омелян заявив, що «Укртрансбезпека» разом із Національною поліцією посилять контроль за ринком ринком пасажирських перевезень, зокрема, боротьбу із нелегальними перевізниками.

20 липня в Україні сталося кілька дорожньо-транспортних пригод з численними жертвами.

За даними поліції, близько 10:40 на 127 кілометрі траси Київ – Чоп поблизу села Глибочиці Житомирського району сталася ДТП за участі маршрутного автобуса та великогабаритної вантажівки, унаслідок чого 10 людей загинули, у тому числі дві дитини, ще 10 отримали травми. За попередньою інформацією, водій маршрутного автобуса (ймовірно, сполученням Київ – Рівне), рухаючись у напрямку Житомира, зіштовхнувся з вантажівкою DAF з напівпричепом.

Раніше того ж дня, 20 липня, близько п’ятої години ранку сталася ДТП на Миколаївщині. За даними правоохоронців, на 289 кілометрі дороги Київ-Одеса біля селища Криве Озеро мікроавтобус із білоруською реєстрацією зіткнувся з вантажівкою, яка, за попередніми даними, стояла з правого боку проїжджої частини через несправність. Унаслідок ДТП загинули п’ятеро людей, ще 12 були госпіталізовані.