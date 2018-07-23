СБУ заявляє про викриття транснаціонального угруповання торговців кокаїном

Служба безпеки України заявляє, що викрила та блокувала діяльність транснаціонального угруповання з торгівлі кокаїном.

Згідно з повідомлення на сайті СБУ, члени групи завозили кокаїн з Європи до України, де й збували. Окрім кокаїну, у відомстві повідомляють про зафіксовані випадки збуту цими ж людьми психотропної речовини екстазі.

Під час затримання силовики вилучили в підозрюваного близько 300 грамів кокаїну. Усю партію наркотиків в СБУ оцінюють на майже півтора мільйони гривень.

Порушено кримінальне провадження за статтею 305 та 307 – контрабанда та збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах. Затриманому оголосили підозру, питання запобіжного заходу вирішується.

Раніше в СБУ повідомляли, що російські прикордонники навмисне створюють канали контрабанди з України наркотиків та зброї, щоб потім їх викрити.