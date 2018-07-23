В Україні почалося серійне виробництво реактивних піхотних вогнеметів – президент

В Україні розпочалося серійне виробництво реактивних піхотних вогнеметів, повідомляє президент Петро Порошенко у Twitter. За його словами, йдеться про вогнемет РПВ-16, який найближчим часом буде поставлений до армії.

«В Україні розпочалось серійне виробництво реактивних піхотних вогнеметів РПВ-16 – високопотужна зброя, яку Державний концерн «Укроборонпром» виготовляє для ЗСУ. Вже найближчий часом вогнемет буде поставлений до армії, що значно посилить військову міць наших підрозділів», – написав Порошенко.

20 липня концерн «Укроборонпром» повідомив про початок серійного виробництва боєприпасів об’ємного вибуху.

За даними концерну, нові реактивні піхотні вогнемети РПВ-16 оснащені гранатою зі спеціальною термо-баричною сумішшю. Нова зброя вже пройшла випробування і невдовзі посилить підрозділи ЗСУ, заявили в концерні.

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Днями секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Олександр Турчинов анонсував нарощування виробництва українських ракет і деталей до них.