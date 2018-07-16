Турчинов розповів про плани нарощування виробництва ракет в Україні

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов анонсує нарощування виробництва українських ракет та деталей до них. Про це він заявив під час візиту на державне підприємство «Візар», зазначається на сайті РНБО.

«До 2014 року 40% комплектуючих підприємство отримувало з РФ, і 88% своєї продукції поставляло до Росії! Після 2014 року ці відносини було припинено, і підприємство за рахунок імпортозаміщення повністю забезпечило виробництво власної продукції без російських комплектуючих, і, відмовившись від російських ринків збуту, активно просуває свою конкурентну продукцію на нові ринки, відновлюючи свій експортний потенціал», – сказав Турчинов.

За його словами, розробка нових зразків ракетної зброї – один із осноних пріоритетів українського оборонного комплексу: насамперед, йдеться про системи протиповітряної оборони. Відповідно до рішення РНБО, українські підприємства, незалежно від форми власності, можуть закуповувати за кордоном технічне обладнання та необхідні комплектуючі для виробництва потужної сучасної зброї без посередницької монополії державних спецекспортерів, розповів секретар РНБО.

«Ми сьогодні побачили цехи, де встановлено новітні технологічні лінії найкращих іноземних виробників, які дозволяють втричі збільшити обсяги виробництва, значно покращити якість, і забезпечити високу точність обробки деталей,що для ракетного виробництва дуже важливо», – заявив Турчинов.

Читайте також: 90% оборонного замовлення в Україні відбувається непрозоро – експерт

26 червня президент Петро Порошенко підписав указ, і стало чинним рішення РНБО щодо лібералізації зовнішньоекономічної діяльності для української «оборонки». Таким чином державним спецкомпаніям, усім виробникам військової техніки та зброї дали добро на експорт власної продукції без посередництва.