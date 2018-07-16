Держдеп: Публікації щодо несправностей Javelin – пропаганда найгіршого ґатунку

Виконувачка обов’язків помічника Держсекретаря США із військово-політичних питань Тіна Кайданов назвала «пропагандою найгіршого ґатунку» публікації російських ЗМІ, що США начебто поставили Україні несправні ракетні комплекси Javelin. Про це вона сказала, відповідаючи на запитання кореспондента Радіо Свобода.

«Чому б це ми поставляли несправні Javelin нашим друзям та партнерам? США взагалі нікому й ніколи не поставляли несправну зброю», – заявила Кайданов, – Це аж ніяк не відповідає дійсності. Ще раз скажу – це найгірший приклад пропаганди», – пояснила Кайданов.

Дипломат не стала відповідати, які подальші кроки щодо надання зброї України обговорюються зараз у Державному департаменті, але наголосила, що Сполучені штати робитимуть все, що можливо, для посилення своїх союзників і партнерів.

Минулого тижня російські ЗМІ повідомляли, що США начебто поставили Україні несправні комплекси Javelin. Про це йдеться у начебто листі від генерального конструктора ДП «Державне Київське конструкторське бюро «Луч». Але у РНБО назвали оприлюднений документ підробкою, організованою російськими спецслужбами.

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22 травня секретар РНБО України Олександр Турчинов заявив, що «Українська «Стугна» та американський «Джавелін» точно і надійно знищили цілі під час випробувань.

Наприкінці квітня американські протитанкові ракетні комплекси «Джавелін» (Javelin) прибули в Україну.

Наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, в тому числі протитанкових ракетних комплексів Javelin. 1 березня Державний департамент США схвалив продаж Україні 210 протиракетних комплексів Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 мільйонів доларів.

«Джавелін» (Javelin) – американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ППРК), призначений для ураження бронетехніки, танків, а також БПЛА, вертольотів і гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку.