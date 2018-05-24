Порошенко доручив збільшити укомплектованість бригад на лінії зіткнення ПТРК «Стугна» 

Президент України Петро Порошенко доручив збільшити укомплектованість бригад на лінії зіткнення на Донбасі протитанковими ракетними комплексами «Стугна», повідомляє Адміністрація президента.

Порошенко зазначив, що випробування ракетних комплексів «Стугна», які були проведені на полігоні на Чернігівщині разом з перевіркою готовності підрозділів Збройних Сил України до бойового використання протитанкових ракетних комплексів Javelin, пройшли успішно.

«Я був особисто багато разів присутнім на цих випробуваннях і не бачив жодного разу, коли б «Стугна» з максимальної відстані не вразила відповідну ціль», – сказав Порошенко у Львівській області.

Комплекс «Стугна» призначений для ураження нерухомих і рухомих сучасних броньованих цілей, що мають комбіновану, рознесену чи монолітну броню, у тому числі з динамічним захистом, а також малорозмірних цілей типу довготривалих вогневих точок, танків, легкоброньованих об’єктів та вертольотів. Особливістю комплексу є можливість наведення ракети на ціль з закритих позицій та сховищ, що знижує ризик знищення навідника зворотнім вогневим ударом противника.