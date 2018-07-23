ДТП на Житомирщині: влада заявляє, що в стабільно важкому стані залишаються 4 людей

У стабільно важкому стані залишаються четверо людей, які постраждали в ДТП на Житомирщині 20 липня, серед них – двоє дітей, повідомив начальник управління охорони здоров’я Житомирської обласнї держадміністрації Микола Суслик.

«Четверо потерпілих почувають себе значно краще – одну жительку з міста Новоград-Волинський уже виписали з лікарні, ще троє пацієнтів плануємо виписати у найближчі дні. Ще один потерпілий у стані середньої важкості. Залишаються стабільно важкими четверо потерпілих, серед яких двоє дітей, які перебувають у реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні», – сказав Суслик.

Він додав, що тіла вісьмох загиблих уже забрали рідні та близькі.

ДТП за участю маршрутного автобуса та великогабаритної вантажівки сталася 20 липня близько 10:40 на 127-му кілометрі траси Київ – Чоп поблизу села Глибочиці Житомирського району. 10 людей загинули, ще дев'ять були травмовані.

Водій маршрутного автобуса сполученням Київ – Рівне, рухаючись у напрямку Житомира, зіштовхнувся з вантажівкою DAF з напівпричепом.

21 липня співробітники поліції затримали власника маршрутного автобуса. Правоохоронці заявляли, що встановили порушення вимог щодо технічного стану маршрутки.

Досудове розслідування здійснюють за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та статті 287 Кримінального кодексу України (Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації).