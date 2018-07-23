МЗС Росії заявляє, що політдиректори «нормандської четвірки» обговорять референдум на Донбасі

Політдиректори країн «нормандської четвірки» обговорять запропонований Москвою референдум на Донбасі, заявив статс-секретар – заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін.

«Наприкінці цього тижня має відбутися на рівні політдиректорів країн «нормандської четвірки» зустріч у Берліні, де буде розмова про те, як нам просуватися в реалізації Мінських домовленостей. Там поговоримо», – сказав Карасін, коментуючи пропозицію Москви щодо можливості проведення референдуму на Донбасі, яку відкидають Україна та США.

19 липня агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела повідомило, що президент Росії Володимир Путін заявив російським дипломатам, що запропонував своєму американському колезі Дональду Трампу провести референдум на Донбасі, щоб вирішити конфлікт у цьому регіоні.

Посол Росії в США Анатолій Антонов заявив, що Трамп і Путін обговорили «конкретні пропозиції» щодо врегулювання конфлікту на сході України під час саміту.

Водночас представник Ради національної безпеки США «не розглядає питання щодо підтримки» пропозиції Путіна про референдум.

В українському МЗС рішуче відкидають ідею проведення плебісциту на непідконтрольній території Донбасу як абсолютно неприйнятну.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.