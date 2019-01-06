Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
06 Січень 2019, Київ 17:24
Усі новини

Глава УГКЦ Святослав привітав православних християн з отриманням томосу

Глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук)

Дивитись коментарі

Глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) привітав українців із врученням томосу про надання автокефалії Православній церкві України, повідомляє сайт УГКЦ.

«Вітаю братів православних з цією, без перебільшення, історичною подією, на яку чекало наше суспільство, зокрема православна спільнота, впродовж століть. І Матірна Церква древнього Константинополя зробила крок на зустріч своїм дітям в Україні», – сказав предстоятель УГКЦ під час щорічного різдвяного інтерв’ю для «5 каналу».

За його словами, це гарна нагода нарешті вийти з внутрішньої ізоляції і заговорити потужним голосом до світового християнства.

«І тут я сподіваюся, що УГКЦ і наша сестра Православна церква України (ПЦУ) будемо разом одним голосом говорити правду про Україну, правду про наші болі і страждання», – додав Святослав (Шевчук)

Вселенський патріарх Варфоломій, 6 січня, урочисто вручив томос про автокефалію главі Православної церкви України митрополиту Епіфанію.

Глава Православної церкви України митрополит Епіфаній (праворуч) в момент отримання від Вселенського патріарха Варфоломія томосу про автокефалію. Стамбул, 6 січня 2019 року
Глава Православної церкви України митрополит Епіфаній (праворуч) в момент отримання від Вселенського патріарха Варфоломія томосу про автокефалію. Стамбул, 6 січня 2019 року

Це відбулося у соборі святого Георгія Переможця у Стамбулі, що є резиденцією Константинопольського патріарха. І було здійснено в рамках урочистого богослужіння, в якому взяв участь і президент України Петро Порошенко та голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Напередодні, 5 січня, в Стамбулі відбулося офіційне підписання томосу Вселенським патріархом.

Вселенський патріархат благословив створення єдиної канонічної автокефальної помісної Православної церкви в Україні (ПЦУ), незалежної від Російської православної церкви, що відбулося на об’єднавчому соборі в Києві 15 грудня.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Україна урочисто отримала томос про автокефалію ПЦУ – трансляція

Митрополит Епіфаній закликав молитися за тих, кого утримують в полоні чи незаконному ув’язненні

Філарет про Собор, конкурентів Епіфанія і шантаж КДБ

Парламент ухвалив рішення щодо перейменування УПЦ (МП) в Російську православну церкву

УПЦ (МП) у Криму благословляє окупантів на захист Росії і освячує їхню зброю

Вселенський патріарх Варфоломій із пакетами цукерок фабрики «Рошен». Під час зустрічі з дітьми він пожартував, що від президента Петра Порошенка взяв за автокефалію для церкви України не гроші, а цукерки і шоколад. Він пояснив, що Порошенко має шоколадну фабрику і, як і президент США Дональд Трамп, є підприємцем. «Хоча російська церква звинувачує мене в тому, що я взяв гроші за цю автокефалію, я взяв не гроші, а багато цукерок і шоколаду з фабрики Порошенка», – сказав патріарх Варфоломій. Після цього він роздав цукерки дітям, які прийшли колядувати в резиденцію патріарха. Стамбул, 24 грудня 2018 року
Вселенський патріарх Варфоломій із пакетами цукерок фабрики «Рошен». Під час зустрічі з дітьми він пожартував, що від президента Петра Порошенка взяв за автокефалію для церкви України не гроші, а цукерки і шоколад. Він пояснив, що Порошенко має шоколадну фабрику і, як і президент США Дональд Трамп, є підприємцем. «Хоча російська церква звинувачує мене в тому, що я взяв гроші за цю автокефалію, я взяв не гроші, а багато цукерок і шоколаду з фабрики Порошенка», – сказав патріарх Варфоломій. Після цього він роздав цукерки дітям, які прийшли колядувати в резиденцію патріарха. Стамбул, 24 грудня 2018 року

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

В ІНШИХ ЗМІ

Загрузка...
Loading...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG