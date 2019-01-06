Глава УГКЦ Святослав привітав православних християн з отриманням томосу

Глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) привітав українців із врученням томосу про надання автокефалії Православній церкві України, повідомляє сайт УГКЦ.

«Вітаю братів православних з цією, без перебільшення, історичною подією, на яку чекало наше суспільство, зокрема православна спільнота, впродовж століть. І Матірна Церква древнього Константинополя зробила крок на зустріч своїм дітям в Україні», – сказав предстоятель УГКЦ під час щорічного різдвяного інтерв’ю для «5 каналу».

За його словами, це гарна нагода нарешті вийти з внутрішньої ізоляції і заговорити потужним голосом до світового християнства.

«І тут я сподіваюся, що УГКЦ і наша сестра Православна церква України (ПЦУ) будемо разом одним голосом говорити правду про Україну, правду про наші болі і страждання», – додав Святослав (Шевчук)

Вселенський патріарх Варфоломій, 6 січня, урочисто вручив томос про автокефалію главі Православної церкви України митрополиту Епіфанію.

Це відбулося у соборі святого Георгія Переможця у Стамбулі, що є резиденцією Константинопольського патріарха. І було здійснено в рамках урочистого богослужіння, в якому взяв участь і президент України Петро Порошенко та голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Напередодні, 5 січня, в Стамбулі відбулося офіційне підписання томосу Вселенським патріархом.

Вселенський патріархат благословив створення єдиної канонічної автокефальної помісної Православної церкви в Україні (ПЦУ), незалежної від Російської православної церкви, що відбулося на об’єднавчому соборі в Києві 15 грудня.

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