Чиновник РДА у Києві напідпитку скоїв ДТП з постраждалими, Кличко пообіцяв його звільнити

У четвер ввечері на Південному мосту у Києві сталася ДТП, фігурантом якої виявився заступник голови районної адміністрації з «явними ознаками алкогольного сп’яніння», повідомили у прес-службі столичної мерії.

Згідно з повідомленням правоохоронців, у момент коли патрульна складала протокол про аварію між двома легковиками («Шкода» і «Ніссан») без постраждалих на мосту, у один з автомобілів врізався «БМВ, за кермом якого був столичний чиновник.

«Внаслідок цього патрульну затиснуло між двома машинами, вона отримала травму ноги. Окрім того, на погане самопочуття поскаржилися двоє дорослих і неповнолітня дитина, які перебували в салоні «Шкоди»», – повідомили у поліції.

Незабаром після інциденту міський голова Києва Віталій Кличко у Facebook написав, що у п’ятницю зранку звільнить чиновника, який фігурував у ДТП. Ним виявився заступник голови Голосіївської райдержадміністраціі столиці Юрій Ткаченко. Кличко назвав Ткаченка «орлом», який влаштував на Південному мосту в столиці «п’яне ДТП».

За даними поліції, торік в Україні зафіксували 110 тисяч випадків кермування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.