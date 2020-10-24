Студента, який осквернив пам’ятник Героям Небесної сотні в Києві, відрахували з вишу – Геращенко

Студента, який у ніч на 22 жовтня осквернив пам’ятник Героям Небесної сотні на однойменній алеї в Києві, відрахували з його вишу, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Як написав він у фейсбуці, наказ ректора вишу про це був підписаний 23 жовтня.

Раніше того дня, 23 жовтня, поліція Києва повідомила, що затримала 21-річного студента за обґрунтованою підозрою у вчиненні хуліганських дій на алеї Героїв Небесної Сотні – він справляв там «природну потребу». За повідомленням, затриманий пояснив свої дії тим, що перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Кримінальне провадження за фактом хуліганських дій відкрив 22 жовтня відділ дізнання Печерського управління поліції Києва після повідомлення, що «в телеґрам-каналі одного з інформаційних порталів розміщене відео, де невідомий чоловік справляє природну потребу на алеї Героїв Небесної Сотні».

Алея Героїв Небесної Сотні в Києві є також меморіалом пам’яті більш ніж ста учасників акцій протесту на Майдані проти дій тодішньої влади в лютому 2014 року, які загинули від куль силовиків і яких символічно назвали Небесною сотнею – і за кількістю загиблих, і за назвою «сотні» – одиниці самоорганізації захисників Майдану. Назву алеї Героїв Небесної Сотні отримала частина Інститутської вулиці, на якій загинуло найбільше людей.