КСУ повідомив, що запрацював у «звичному режимі»

Конституційний суд України повідомив у віторок, що відновив свою роботу у «звичному режимі».

«Тривають засідання Великої палати Конституційного суду України», – йдеться в повідомленні на сайті КСУ.

Згідно з повідомленням, 8 грудня судді продовжують розгляд справи за поданням 142 народних депутатів України «щодо офіційного тлумачення окремого положення абзацу четвертого преамбули Конституції України» (щодо формулювання «гідні умови праці» – ред.).

«Також сьогодні заплановано проведення засідання Великої палати Конституційного Суду України щодо розгляду питання про відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Кримінального процесуального кодексу України та питання щодо подовження строку постановлення колегіями суддів Першого та Другого сенатів Конституційного Суду України ухвал про відкриття або про відмову у відкритті конституційного провадження у справах за конституційними скаргами та конституційним поданням», – йдеться в повідомленні.

У КСУ вказують, що всі засідання проводитимуться у закритому режимі.

Конституційний суд України, який у листопаді перейшов у режим дистанційної роботи, раніше анонсував, що саме 8 грудня відновить свої засідання. Повідомлялося, що 8 і 10 грудня заплановане засідання Великої палати КСУ, 9 грудня – засідання Першого сенату суду.

12 листопада у КСУ заявили, що переходять на дистанційний режим роботи через підтверджені випадки COVID-19 у декількох суддів.

Пізніше у КСУ запевняли, що робота суду не заблокована, а пленарні засідання поновлять після одужання суддів.