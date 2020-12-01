КСУ планує відновити роботу 8 грудня

Конституційний суд України, який у листопаді перейшов у режим дистанційної роботи, планує 8 грудня відновити засідання. Порядок денний засідань оприлюднений на сайті суду.

8 і 10 грудня заплановане засідання Великої палати КСУ, 9 грудня – засідання Першого сенату суду.

12 листопада у КСУ заявили, що переходять на дистанційний режим роботи через підтверджені випадки COVID-19 у декількох суддів.

Пізніше у КСУ запевняли, що робота суду не заблокована, а пленарні засідання поновлять після одужання суддів.