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01 грудня 2020, Київ 17:33
Новини | Політика

КСУ планує відновити роботу 8 грудня

8 і 10 грудня заплановане засідання Великої палати КСУ, 9 грудня – засідання Першого сенату суду

Конституційний суд України, який у листопаді перейшов у режим дистанційної роботи, планує 8 грудня відновити засідання. Порядок денний засідань оприлюднений на сайті суду.

8 і 10 грудня заплановане засідання Великої палати КСУ, 9 грудня – засідання Першого сенату суду.

12 листопада у КСУ заявили, що переходять на дистанційний режим роботи через підтверджені випадки COVID-19 у декількох суддів.

Пізніше у КСУ запевняли, що робота суду не заблокована, а пленарні засідання поновлять після одужання суддів.

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