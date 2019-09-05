Помпео: США сподіваються, що Зеленський надасть новий поштовх «нормандському форматові»

США сподіваються, що зміна керівництва в Україні надасть новий поштовх мирному процесові на Донбасі. Про це заявив державний секретар США Майк Помпео в ексклюзивному інтерв’ю виданню The Daily Signal.

«Ми активно намагаємось віднайти вірний набір рішень. Сподіваємось, це можна розв’язати. Ми також справді сподіваємось, що нове керівництво в Україні надасть нового поштовху «нормандському форматові», – заявив дипломат, додавши, що саме Росія має зробити кроки для деескалації ситуації.

Державний секретар відмовився робити припущення щодо того, чи будуть США брати безпосередню участь у мирних переговорах, але зауважив, що Сполучені Штати залишаються активно залученими в цей процес. На його думку, звільнення двадцяти чотирьох українських моряків було б гарним початком для переговорів із боку президента Росії Володимира Путіна.

Коментуючи інформацію щодо затримки військової допомоги Україні з боку США, Помпео сказав, що Вашингтон постійно переглядає свою політику, аби переконатися, що гроші платників податків витрачаються у найкращих інтересах США.

Помпео підкреслив, що Сполучені Штати продовжують не визнавати спробу анексії Криму Росією і засуджують вторгнення Росії до України.

«Читайте «Кримську декларацію», – сказав він. – Це найбільш чіткий виклад політики цієї адміністрації». Декларація закріплює позицію США про невизнання незаконної анексії Криму Росією.

«Ми дуже чітко зазначили нашу позицію стосовно ролі Росії в Україні, – заявив Помпео. – Ми знаємо, Європа знає – всі розуміють, що це українська територія, і наша позиція не може бути чіткішою».

Водночас Помпео наголосив на важливості підтримки діалогу з Росією, зокрема в питаннях тероризму.