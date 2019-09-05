Саміт у «нормандському форматі» несе ризики для України – аналітик

Україна має дуже обережно ставитись до ідеї проведення саміту в рамках «нормандського формату», пише брюссельський аналітик Віллем Алдерсгоф, колишній керівник підрозділу Європейської комісії, аналізуючи політичну динаміку в Європі, на сайті американського дослідницького центру Atlantic Council.

2 вересня дипломати Франції, Німеччини, України й Росії провели зустріч у Берліні, щоб почати планувати саміт для вирішення конфлікту в Україні, після того, як всі чотири країни засвідчили свою зацікавленість у його проведенні.

Та саміт може не піти на користь Україні через політичну ситуацію в країнах-учасницях, а також через невдалі, на його думку, формулювання другого Мінського протоколу.

Другий Мінський протокол, укладений 12 лютого 2015 року, «став суперечливим поєднанням розмитих формулювань стосовно Росії і зобов’язань, які примусово були накладені на Україну без строків або логічного порядку здійснення цих кроків», пише автор.

Іншим негативним фактором є зміни в політиці Франції й Німеччини стосовно Росії. Канцлер Німеччини Анґела Меркель вже не може займати стосовно Путіна таку ж тверду позицію, як і в 2015 році, через зменшення її підтримки всередині країни і через те, що партнери партії Меркель у коаліції, соціальні демократи, виступають за покращення відносин з Росією, вважає експерт.

Алдерсгоф звертає увагу на повернення Росії до ПАРЄ – ініціативу, яку підтримали французи і німці, – а також на політику президента Франції Емманюеля Макрона стосовно Путіна. Макрон провів переговори з Путіним перед засіданням «Групи семи» у Франції минулого місяця, що відкрило можливість обговорити повернення Росії до об’єднання.

Макрон, на думку аналітика, вважає свою роль у саміті дуже успішною і прагне продемонструвати подальші досягнення в міжнародній політиці, провівши саміт «нормандської четвірки».

«Через слабку позицію Меркель і через те, що від Володимира Путіна не вимагатимуть справжніх поступок, недосвідчений український президент, найімовірніше, опиниться під тиском західних партнерів», – пише Алдерсгоф і зауважує, що в результаті переговорів позиція України може послабитись.

Зеленський все ще може досягти успіху, якщо чітко дотримуватиметься вимог України стосовно виведення збройних формувань з Донбасу, військового устаткування, роззброєння та інших, зазначає дослідник.

Але те, що ситуація в Німеччині, Франції й Росії не на користь Зеленського, і те, як Зеленський поводиться в питанні обміну полоненими, свідчить, що для нього «є серйозні підстави для найбільшої обережності», робить висновок експерт.